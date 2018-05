¿Es el guardaespaldas de Kylie Jenner el verdadero padre de Stormi? Tim Chung ha respondido a los rumores a través de su cuenta de Instagram LA VERDAD Viernes, 18 mayo 2018, 13:19

Kylie Jenner, la hija más pequeña de la familia Kardashian, dio a luz hace unos meses a su primera hija Stormi, fruto de una relación con su actual pareja Travis Scott. Sin embargo, desde hace unas semanas, cuando Kylie Jenner daba por fin a conocer a su hija en los medios, los seguidores de la joven han dudado sobre la paternidad del bebé.

Desde ese momento, las redes enloquecieron preguntando una y otra vez si el verdadero padre del bebé era Tim Chung, actual guardaespaldas de Kylie Jenner y con el que mantiene un gran parecido. Debido a todo este revuelo, a pesar de que Chung siempre ha querido mantenerse al margen de las cámaras que rodean a la familia, el joven decidía publicar en su cuenta de Instagram un comunicado aclarando todas las especulaciones.

«Soy una persona muy privada y normalmente nunca respondería a rumores e historias que son tan ridículas como risibles. Por respeto a Kylie, Travis, su hija y sus familias, me gustaría dejar claro que mis interacciones con Kylie y su familia han estado limitadas estrictamente a una capacidad profesional. No hay ninguna historia aquí y me pregunto si la prensa puede dejar de incluirme en narrativas irrespetuosas para sus familias», concluía diciendo el guardaespaldas, explicando que eran sus primeras y últimas palabras sobre esos rumores.

