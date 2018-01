Frank Cuesta insulta a un 'youtuber' que se mofó de la cultura tailandesa Jordi Wild subió un vídeo en Tailandia donde comentaba en tono sarcástico la forma de vida del país asiático C. GARCÍA Lunes, 15 enero 2018, 21:19

El youtuber Jordi Wild ha terminado borrando su vídeo de Youtube después de que Frank Cuesta lo criticase y hasta lo insultase. El joven subió un vídeo a su canal grabado en Tailandia en el que se mofaba de la cultura de este país. Hay que mencionar que el canal de Wild tiene un tono picante e irónico y es de humor.

Pero Frank Cuesta no se tomó a risa el vídeo del youtuber y decidió hacer él otro criticándole y que tituló: 'El rincón de Giorgio: Gilipollas'. Nada más comenzar, Cuesta explica que no pretende insultar al chico y que ha decidido poner ese título para llamar su atención y tener más repercusión: «Disculpas por llamarte gilipollas, que no te conozco, pero es que el vídeo me parece una gilipollez».

Cuesta le explica a Jordi varias cosas sobre su polémico vídeo: «si no estás en Tailandia ya no pasa nada, pero si estás en Tailandia, puede que tengas problemas». También exige al joven que se disculpe publicamente con la gente tailandesa y su cultura, con los homosexuales, los transexuales y con las mujeres, contra quienes tendría alguna mención vejatoria durante el vídeo.

Jordi Wild tampoco tardó en contestar a Frank Cuesta: «Oye Frank Cuesta, no me desagrada tu trabajo, y sigue sin desagradarme, creo que eres buena persona y me sabe mal tu situación familiar. Pero tú que vas de didáctico y que explicas las cosas bien, titular un vídeo insultando dice muy poco de ti. Sigue con tu sensacionalismo. Además de que se nota que hablas sin tener ni puta idea de mí, ni de mi padre, ni de que es un canal de humor y sarcástico, y siempre lo.ha sido. He sido el primero en reírme de España, de los míos, y de mí mismo infinidad de veces».