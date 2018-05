Frank Cuesta anuncia que padece malaria «La malaria la pillé hace años pero es una enfermedad que se queda para siempre» LA VERDAD Martes, 15 mayo 2018, 10:02

Frank Cuesta, el conductor del programa sobre naturaleza 'Wild Frank', ha anunciado a través de las redes sociales una noticia que ha dejado impactados a todos sus seguidores. El presentador confesaba a todos sus fans con una fotografía que había contraído la malaria en uno de sus viajes a África, una enfermedad que puede llegar a ser mortal para una persona si no se pone la correspondiente vacuna a modo preventivo.

Sin embargo, no es la primera vez que Frank Cuesta padece esta enfermedad, sino que en 2013 ya anunciaba a través de su cuenta de Facebook que sufría esta afección: «La malaria la pillé hace años pero es una enfermedad que se queda para siempre y se manifiesta cuando le sale...», anunciaba el extenista.

La malaria es una enfermedad que se transmite al ser humano a través de la picadura de un mosquito infectado, causando fiebre, vómitos, dolores de cabeza, escalofríos o incluso la muerte, ya que más de 600.000 personas al año mueren por culpa de este parásito. Sin embargo, Frank intentaba tranquilizar a sus seguidores subiendo un vídeo a Youtube, explicando que es una enfermedad que se cura con un tratamiento «de 20 euros» y que desgraciadamente «los que se mueren son los pobres, la gente que no tiene recursos, la gente que no puede acceder a un hospital. La gente se muere en los países pobres, prácticamente por deshidratación y una fiebre altísima, pero no en países desarrollados».

Finalmente, el conductor de 'Wild Frank' ha vivido en sus propias carnes los riesgos y los peligros que conlleva visitar el continente africano en busca de nuevas aventuras.