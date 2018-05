La extraña enfermedad de Jada Pinkett, esposa de Will Smith

Jada Pinkett, la actriz y productora, ha confesado a través de su programa de Facebook 'Red Table Talk' la razón por la que siempre lleva turbantes en la cabeza. «Mucha gente me ha estado preguntando por qué llevo tantos turbantes últimamente. Bien, eso es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es un tema fácil de asumir, pero creo que tengo que hacerlo», comenzaba a explicar la mujer de Will Smith.

La actriz contaba a todos sus seguidores cómo desde hace algún tiempo ha tenido que lidiar con una extraña enfermedad que le está provocando alopecia y a la que los médicos no logran encontrarle un remedio: «He estado lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello. Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo. Los médicos no saben qué me pasa».

Sin embargo, pasar por estos duros momentos no ha hecho que Pinkett se venga abajo, sino todo lo contrario: «Incluso con el miedo que tengo realmente he aprendido a mirar esta enfermedad desde una perspectiva espiritual y tomar ejemplo de la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas realmente horribles, como el cáncer o tener un hijo enfermo. Veo lo valientes que son cada día y lo cierto es que me siento más arropada cuando los tomo como ejemplo», confesaba la actriz, quien además terminaba diciendo que «cuando me enrollo el pelo, me siento como una diosa».