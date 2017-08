Las épicas respuestas de esta pensión a las críticas triunfan en la red «Pero vamos a ver, celebrity» es sólo una de las respuestas de la lista F. OLMOS Martes, 1 agosto 2017, 10:28

Myla, la propietaria de la pensión La Ferroviaria, en Zaragoza, asegura a Verne que hasta la llegada de Internet «nunca había tenido ningún tipo de queja» en su establecimiento, pese a que lleva al frente del mismo desde 1984. Y es que Myla se ha sumado a la tendencia de establecimientos que contestan a las críticas vertidas en sitios web, y es que como ella misma afirma «la reputación es lo más importante que tenemos en un negocio».

Sobre la reputación del negocio en sí, nada que objetar, pero Myla como propietaria se ha ganado a pulso su pequeño hueco en la red gracias a sus respuestas. Desde reprochar a los clientes que están mintiendo y que sólo están «resentidos porque no pudieron traerse a su 'amiguito/a'» a recordar constantemente a los mismos el precio de su pensión: «por 13 por persona qué esperabas».

Ahora Myla cuenta con su propio club de fans en Twitter, aunque claro, una vez más, tampoco faltan las críticas y hay quien la encuentra «terriblemente impertinente», «maleducada» o «una pesada». Sin embargo ella no sólo responde a las malas opiniones o a las que no le gustan, si no que a veces, cuando todo ha ido bien, se canta una jota: