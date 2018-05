El emotivo mensaje de Tereza Kacerová, la novia secreta de Avicii «Creo que me estoy dando cuenta de que nunca más volveré a verte» LA VERDAD Lunes, 30 abril 2018, 13:26

Tras la triste noticia el pasado 20 de abril, cuando la industria de la música y el mundo entero lloraba por la pérdida de Avicii, el famoso DJ sueco, muchos compañeros de profesión colgaban en las distintas redes sociales fotografías y mensajes despidiéndose del artista. Sin embargo, diez días más tarde, un largo mensaje de Tereza Kazerová, que ha sido identificada como la novia secreta de Avicii, conmocionaba a los fans del músico con unas palabras llenas de dolor.

«Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta de que nunca volveré a verte», comienza diciendo la estremecedora carta de la modelo, que además añade: «Los primeros días acosé a tus amigos. ¿Estaban seguros de que era real? Pedía pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía 'DEP' seguido de 'Avicii' en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de 'es' a 'era', sollocé».

The brightest stars burn out the fastest. Una publicación compartida de Tereza Kačerová (@terezakacerova) el 26 Abr, 2018 a las 7:31 PDT

Además, en la carta la modelo también cuenta la maravillosa relación que el músico tenía con su hijo, fruto de una relación que Tereza había tenido anteriormente: «No estoy despertando con tu cabeza en mi pecho y la cabeza de Luka en mi hombro. En vez de ello soy arrastrada del suelo a la realidad cada mañana con mi corazón a cien. ¿Está intentando latir para los dos? Solía decirte que Luka nunca recordaría una vida sin ti. Ahora espero que recuerde su vida contigo. Estaré allí para recordárselo. Se lo mostraré.»

Finalmente, la joven se despide de Tim Bergling diciéndole lo mucho que le quiere y confesando los planes de futuro que ambos tenían. «Descansa en paz, Tim. Intenta volver pronto a la tierra para que tú y Luka podáis jugar juntos otra vez», concluye Tereza Kazerová.