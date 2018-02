Dulceida y Laura Escanes se desnudan en una campaña de «cuerpos imperfectos» Dulceida y Laura Escanes, campaña cuerpos imperfectos Modelos e influencers luchan contra las críticas y el acoso a las mujeres por su cuerpo LUIS AVILES Jueves, 22 febrero 2018, 12:55

«¿Qué han dicho otras mujeres de ti?», pregunta Alicia Domenech, Dulceida, en su último vídeo publicado en Youtube. En este video titulado Respeto, la modelo e influencer española reúne a varias celebridades del panorama nacional, como su esposa Alba Paul y Laura Escanes, además de otras modelos. El propósito de este vídeo es «dejar de juzgar el cuerpo de otras mujeres», explica Dulceida. «Hoy nos enfrentamos abiertamente a nuestros complejos e inseguridades».

Tras sonadas polémicas como los cierres de los foros de Vogue y la campaña de acoso contra la Youtuber Lovely Pepa, Dulceida intenta luchar en este asunto preguntando a sus amigas y compañeras qué parte de su cuerpo han criticado los demás y qué es lo que más aman de su cuerpo. Ser demasiado gorda o demasiado delgada, tener celulitis o ser demasiado plana. Cada una de ellas va respondiendo en ropa interior todas esas críticas que han recibido por su cuerpo.

«A mí me han criticado mucho por tener las piernas gordas y tener celulitis», comenta la modelo Laura Escanes, mientras Alba, la esposa de Dulceida, asegura que le han dicho que tenía que «ir al gimnasio por salud, que era fea y gorda». La modelo Miriam Martínez comenta que la han llamado sinvergüenza por «enseñar su cuerpo», mientras que Dulceida explica que critican su peso, «que no me puedo poner según qué cosas por mi cuerpo».

A modo de contraste y para derrumbar las críticas, las reivindicativas protagonistas de este vídeo, se dicen entre sí lo que más les gusta de cada una y de ellas mismas. Sus piernas, sus ojos, sus labios, sus pecas, todo vale para luchar contra las críticas.

Finalmente, el mensaje que quiere transmitir se proyecta a los espectadores: «¿Qué es lo que más te gusta de ti?», y cada una va comentando su parte del cuerpo favorita. «Mis piernas y mis ojos», dice Dulceida, mientras que Laura Escanes destaca sus labios y cara. «Todas tenemos complejos, los tenemos que querer porque a otra gente les parecen muy bonitos».