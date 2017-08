La dramática historia de Aitor Trigos, un presentador en ruina Pasó de presentar galas y programas de éxito a perder su casa y quedarse en la calle C. GARCÍA Miércoles, 9 agosto 2017, 08:26

El nombre Aitor Trigo ha pasado al olvido para muchos, hace unos 10 años que no aparece en ningún rótulo de ningún programa de cadenas nacionales. Sin embargo, su rostro sigue en el recuerdo de muchos, cuando este vallisoletano afincado en Madrid dirigía programas como 'Si yo fuese tú', 'Amor en la red' o 'Las mañanas de Cuatro'.

Trigo llegó a Madrid como muchos jóvenes, con ansias de fama y dinero. Era modelo y actor y la televisión se cruzó en su camino. Inmediatamente comenzó a entablar amistadas con muchas personas famosas y su nivel de vida subió como la espuma.

Cuando su carrera como presenstador empezó a debilitarse, su vida no flaqueó, siguió el mismo ritmo de gastos. No es de extrañar que al poco tiempo acabara arruinado. Aitor Trigo ha revelado su dramática historia en una entrevista al ElConfi TV. «No supe asimilar lo que me estaba pasando en mis años de mayor esplendor y viví una borrachera profesional provocada por la buena racha», cuenta.

Trigo continúa su triste relato: «Perdí hasta mi casa, me la quitó el banco. He tenido que cambiar mucho y ahora mismo estoy en una situación límite, hasta el punto en el que me quedé en la puta calle. Eso es muy difícil de remontar». Por suerte consiguó salir a flote, el teatro le salvó la vida, pues ahora se dedica ello.

La historia de Aitor Trigo no difiere mucho de la de Alonso Caparrós o Carlos Lozano. A él le ofrecieron tambien ir a 'Supervivientes' pero no logró llegar a un acuerdo con la cadena y no se cerró el trato. También hizo el casting para presentar 'First Dates', pero finalmente eligieron a Sobera. Según cuenta, «las cadenas se aferran al valor seguro y no arriesgan por nada más».