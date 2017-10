El drama del protagonista del Malcolm: no recuerda su pasado Frankie Muniz reaparece en televisión en el programa 'Dancing with the stars' C. GARCÍA Jueves, 12 octubre 2017, 12:16

El protagonista de la mítica serie Malcolm ha pasado muchos años desaparecido del mundo y ahora ha vuelto. Frankie Muniz tiene 31 años y participa en el programa de baile 'Dancing with the stars'. El actor ha revelado allí una curiosidad sobre su vida que ha entristecido a sus fans: no recuerda nada de su etapa en Malcolm

La serie de Fox, considerada una de las mejores de esta cadena, comenzó a emitirse en el año 2000. Fue en Malcolm donde Frankie Muniz consiguió fama mundial y lo que le reportó grandes alegrías tanto en su vida profesional como personal, por desgracia el actor no recuerda mucho de eso a causa de unas contusiones en la cabeza y varios derrames.

Después de acabar la serie, Muniz se dedicó a otras cosas, fue piloto de carreras y baterista en un grupo de música. Según explicó, los golpes en la cabeza ocurrieron antes de su etapa como piloto, pero nunca acudió al médico porque «es simplemente la forma de trabajar de mi cerebro, pensé que era normal».

«No recuerdo mucho de eso. Creo que casi parece que no era yo. Me pone triste que haya cosas que no soy capaz de recordar. Realmente no tengo recuerdos de estar en la serie. Mi memoria de estar en la ficción es ver los episodios», confiesa en el programa donde ahora participa.

Bryan Cranston, protagonista de 'Breaking Bad' y padre de Malcolm en la ficción, explicó que sigue siendo como un padre para el actor y que cuida mucho de él. Gracias a Cranston Muniz revive muchos momentos de la serie: «Le dije que no se preocupara por lo que recuerda y lo que no. Ese será mi trabajo: recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm».