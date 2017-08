Un One Direction critica a Justin Bieber por cancelar su gira Louis Tomlinson. Louis Tomlinson cree que la decisión del canadiense se ha equivocado con su decisión C. GARCÍA Martes, 1 agosto 2017, 18:30

La decisión de Justin Bieber de cancelar el resto de su gira 'Purpose world Tour' ha sido muy comentado en las redes, incluso las celebridades se han atrevido a opinar sobre el tema. Uno de los famosos que ha querido aportar su punto de vista es Louis Tomlinson, de One Direction, quien no apoya mucho al canadiense.

Durante los seis años que One Direction estuvo en activo, Louis Tomlinson y sus compañeros hicieron cuatro giras mundiales y en algunas de ellos dieron más de 130 conciertos por todo el planeta. El cantante sabe bien lo agotador que es salir de tour, no obstante, no comprende que Justin Bieber haya dejado colgadas a sus fans.

«Tienes que estar mentalmente preparado, pero también pienso que, hasta cierto punto, cuando te comprometes a algo, tienes que hacerlo hasta el final. Todo esto es muy emocionante, una locura, pero al final del día, la gente que compra tus discos es la razón por la que estás aquí». Fue la opinión del británico en una radio estadounidense.

A Justin Bieber le ha dado igual lo que muchos opinen. Mientras algunos le critican, también hay quien le defiende, como el también cantante John Meyer quien cree que, si el canadiense ha llegado a esa conclusión será por algo, «hemos perdido a muchos grandes artistas recientemente. Felicito a Justin por haberse dado cuenta de que era momento de parar». Meyer cree que si un artista se fuerza a seguir podría ser mucho más doloroso.