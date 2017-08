Demandan a Kim Kardashian por su secreto para hacer los 'selfies' perfectos Kim Kardashian promociona estas carcasas para móvil con luz. La empresaria usa un dispositivo con luz para salir mejor en sus autofotos C. GARCÍA Martes, 1 agosto 2017, 14:17

La reina de los 'selfies' ha sido demandada por el gran secreto que esconde en su método profesional de fotografía. Hace algún tiempo Kim Kardashian reveló que usaba un dispositivo que llevaba la carcasa de su móvil y que tenía incorporado un flash para hacerse autofotos. Desde entonces suele hacer promoción a LuMee, la empresa que comercializa este invento.

Según informa el portal TMZ, Hooshmand Harooni asegura tener la patente de ese invento que toda 'instagramer' desea. Este hombre afirma tener los derechos de este «accesorio de iluminación integrado para dispositivos de teléfono móvil» desde el año 2013 y culpa a LuMee de aprovecharse sin su consentimiento.

Por esta razón, Harooni ha demandado a Kim Kardashian, por aprovecharse de la promoción que hace del producto, y la compañía y les pide 100 millones de dólares en concepto de indemnización por competencia desleal y por usar a una influencer como Kardashian.

Los asesores de Kim Kardashian no han tardado en hacerse eco de este escándalo y han enviado un comunicado defendiendo a la empresaria: «La demanda de patente presentada por Snaplight no tiene fundamento y no es más que otro intento de extorsión. Kim no ha hecho absolutamente nada mal».

Por otro lado, LuMee asegura en su propia página web que «es la única funda para móvil con luces LED original y patentada, además de ser la primera en el mercado desde 2014».