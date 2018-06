David Bustamante a los 'paparazzis': «Dejad de decir gilipolleces» El cantante estallaba cuando volvían a preguntarle por su relación con Yana Olina LA VERDAD Viernes, 1 junio 2018, 13:36

Desde que David Bustamante y Paula Echevarría firmaron su divorcio tras unos meses llenos de altibajos, los 'paparazzis' no han cesado en ningún momento de perseguir a los artistas, sobretodo tras conocer la relación de la actriz con el futbolista Miguel Torres, con el que ya protagonizó un videoclip para una de las canciones de Bustamante.

Ahora, tras confirmarse la relación entre Torres y Echevarría, es David Bustamante el que está dando mucho de qué hablar con Yana Olina, su compañera en el programa de TVE 'Bailando con las estrellas' y con la que muestra una actitud tremendamente cariñosa cada semana. Así, los periodistas han vuelto a salir tras el cantante deseosos de alguna pista que confirme esta nueva relación.

Sin embargo, tras los numerosos intentos, David Bustamante podría haberse cansado de ser perseguido y ha decidido responder a los 'paparazzis'. Tras el desencuentro que tuvo con el periodista Jordi Martín, persona con la que se vio envuelta en un juicio y que finalmente ha salido ganando, el artista ha asegurado que lo único que desea es que lo dejen en paz: «Yo no quiero tener problemas con nadie, solo quiero que me dejéis un poco tranquilo y que todos seáis un poco felices»

No obstante, cuando los periodistas preguntaban a Bustamante si había puesto una demanda a Ares Texeidó, la actitud del artista cambiaba completamente. «Dejad de hacer 'tontás' y decir mentiras», respondía el cantante, quien además terminaba enfadándose cuando le preguntaban por una posible relación con la bailarina Yana Olina: «Dejad de decir gilipolleces. Se acabó».

Finalmente, ante la reacción de David Bustamante, la colaboradora Paloma Barrientos ha querido enviar un mensaje a través de 'El Programa de Ana Rosa': «Ya sabéis que a mí me cae muy bien Bustamante y que tengo cierta debilidad por él, pero tengo que decir que pierde la razón cuando se pone como se pone. Los reporteros que están allí te están preguntando porque tú previamente ya has hablado de tu vida y tus cosas, así que no te enfades. Estás mucho más guapo sin enfadarte».