Cruce de reproches entre Pedrerol y Laura Gadea, de El Chiringuito El presentador pareció dedicarle unas feas palabras que la ex colaboradora le ha reprochado en sus redes sociales F. OLMOS Miércoles, 9 agosto 2017, 13:44

El lunes comenzó El Chiringuito de Jugones, más conocido por la audiencia simplemente como El Chiringuito, el programa presentado por Josep Pedrerol que aborda la actualidad sobre el fútbol. Y entre otras novedades para esta temporada, en la que cumplen 10 años en antena, estaba el debut de Sandra Díaz, quien comenzó en el programa como becaria, como encargada de las redes sociales en sustitución de Laura Gadea.

La audiencia esperaba el momento con ganas debido a la tensa despedida que se vivió entre Gadea y Pedrerol al final de la anterior temporada, y éste no les decepcionó. Y es que su mensaje de bienvenida a la nueva colaboradora fue interpretado por la gran mayoría de los usuarios de redes sociales como un 'dardo' a Gadea: «Me hace ilusión que una periodista de verdad, de casta, sea la persona que os lea».

Ese 'periodista de verdad' no pudo ser otra cosa que un mensaje directo a su antigua compañera, a opinión de muchos, incluida la propia Laura Gadea, que se sintió aludida a juzgar por su reciente publicación de Instagram, en la que contestaba a Pedrerol que «por encima del periodismo, incluso por delante de tener la osadía de repartir carnets de periodista, siempre estará el respeto, la educación y la elegancia ».

Por encima del periodismo, incluso por delante de tener la osadía de repartir carnets de periodista, siempre estará el respeto, la educación y la elegancia. ¡Buenos días a todos! 😊#ElRespetoEstáPorEncimaDeCualquierProfesión Una publicación compartida de Laura Gadea (@lau_gadea) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 3:54 PDT

Gadea también aclaró recientemente en sus redes sociales que, al contrario de lo que muchos pensaban, no había sido directamente despedida de El Chiringuito si no que «simplemente no llegamos a un acuerdo».