Críticas a la revista 'QMD' por burlarse del físico de algunas famosas

La revista 'Qué Me Dices' (QMD) podría haberse metido en un buen lío por una publicación que ha hecho los últimos días. La revista, que se conoce por su dureza a la hora de hablar en temas del corazón, ha cometido el grave error de burlarse de los cuerpos de algunas celebrities, lo que ha ocasionado el enfado de muchas personas a través de las redes sociales.

Así, la revista publicaba las imágenes de algunas famosas como Teri Hatcher, Hillary Swank, Kate Moss y Mischa Barton mientras estaban en la playa o en la calle, ajenas a los paparazzis. Sin embargo, las críticas no venían por esas fotografías, si no por los desagradables comentarios que las acompañaban.

Junto a la imagen de Kate Moss, llamada despectivamente como «Top cartucheras», la revista analizaba con todo detalle el cuerpo de la modelo: «Culo caído, cartucheras, michelín... Kate dice que practica yoga y pilates, pero la verdad es que le luce poco».

Teri Hatcher tampoco se salvaba de las burlas de la revista, donde preguntaban a todos los lectores «¿No se desespera?» y afirmaban junto a la fotografía de la intérprete estadounidense que «si tuviera ojos en la nuca, la actriz de 'Mujeres Desesperadas' no se reiría tanto».

Sin embargo, una de las descripciones más despectivas se la llevaba la actriz británica Mischa Barton, donde le aconsejaban que «está mejor vestida». Además, la revista 'QMD' no paraba ahí, sino que escribían lo siguiente: «La prota de O.C. no gana para tratamientos de belleza. ¡Menudas piernas repletas de hoyuelos. Lo suyo no se soluciona ni con una aspiradora».

Finalmente, los usuarios de las redes sociales mostraban su enfado con comentarios como «habría que empezar a denunciar este tipo de contenido» o «sois repugnantes».

He encontrado el artículo. Lo gracioso es que las ataca para "quitarle complejos" a las demás mujeres, es la hostia — Rubén Sancté (@RubenSancte) 5 de mayo de 2018