El corte de Amaia y Alfred a Pablo Motos en 'El Hormiguero' «Ya dijimos que no queríamos hablar de esto. Se puede hablar de música, ¿no?» LA VERDAD Martes, 27 febrero 2018, 10:20

Amaia y Alfred, concursantes de Operación Triunfo 2017 y futuros representantes de España en Eurovisión, visitaron anoche el plató de 'El Hormiguero 3.0' con Pablo Motos. Amaia, un poco resfriada, y Alfred, emocionado por estar sentado en el programa que veía cada noche junto a su madre, no han dudado en divertirse con las actividades que les había preparado todo el equipo.

Los jóvenes, que al principio se mostraban algo nerviosos por ser la primera entrevista que hacían en 'prime time' sin ser de la cadena TVE, comenzaban a contestar tímidamente las preguntas que les realizaba el presentador. “Hablo y toso, estoy muy nerviosa, pero como es un programa de humor no pasa nada” decía Amaia en tono de humor.

Sin embargo, el momento estelar de la noche llegaba cuando Pablo Motos comenzó a lanzar algunas preguntas más personales sobre la relación que los jóvenes habían decidido empezar dentro de la academia. Cuando el presentador preguntó a Alfred por su historia de amor, éste le negó inesperadamente una respuesta: "Ya lo hemos hablado con Jorge (Salvador) y hemos quedado en que de esto ya no vamos a hablar, se puede hablar de música, ¿no?", respondía contundente el cantante al presentador, quien respondió: "Si no os apetece hablar no lo hablamos".

La cara de Pablo Motos comenzaba a descomponerse pero el presentador de 'El Hormiguero' se aventuró a lanzar otra pregunta: “Dime sólo qué es lo que más te gusta de Amaia”. Sin embargo, de nuevo Alfred le rechazaba la pregunta insistiendo en que ellos habían aceptado ir al programa para hablar de música. Ante este corte, el presentador que tenía la cara un tanto descolocada, cambió de tema e intentó reconducir el programa cuando de repente se escuchaba a una Amaia avergonzada diciendo “No, no venga ya. ¡Ay, Pablo que es broma!” descubriendo la broma que habían preparado para el presentador de Antena 3.

La reacción de Pablo Motos, quien por fin volvía a respirar tranquilo, fue levantarse y marcharse del plató de televisión gritándoles en tono de humor “todo tiene un límite, ahora seguís el programa vosotros”, pero a los pocos segundos el presentador volvía a su silla y abrazaba de nuevo a unos invitados que no podían parar de reírse.

Finalmente, Alfred respondía que se había enamorada de Amaia mientras cantaban la canción 'City of Stars', mientras que la cantante admitía que ya se había fijado en el joven durante los castings de Operación Triunfo. Además, los dos artistas cantaron durante el programa la canción con la que empezó su amor y también 'Tu Canción', la ganadora para el Festival Eurovisión 2018.