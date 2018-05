¿Ha confirmado Aitana su relación con Cepeda? La cantante hacía una reflexión en el concierto de Las Palmas de Gran Canaria LA VERDAD Jueves, 31 mayo 2018, 10:02

Aitana Ocaña y Luis Cepeda, concursantes de 'Operación Triunfo 2017' están en el punto de mira de todo el mundo desde que salieron de la academia. Durante su estancia en el programa, los jóvenes conectaron muy bien desde el principio y se hicieron inseparables, algo que hizo pensar a todos sus seguidores que incluso comenzarían una relación juntos, a pesar de que la cantante ya tenía pareja fuera.

Sin embargo, tras los rumores de que Aitana habría cortado con su novio Vicente, las especulaciones sobre que 'Aiteda' es real son cada vez más fuertes. Las continuas declaraciones de Cepeda no dejaban lugar a dudas de que el cantante estaba enamorado de la catalana, quien a pesar de mostrarse muy amigable con el artista, nunca había dado a entender que tuvieran algo más allá de una simple amistad.

No obstante, la participante de 'Operación Triunfo' habría admitido por fin la relación que mantiene con Cepeda durante su concierto en Las Palmas de Gran Canaria, justo antes de interpretar su canción 'No puedo vivir sin ti': «Me hace mucha ilusión presentar a la persona que voy a presentar ahora. Esto no se planea y las cosas no se planean, así que no sabes cómo van a seguir ni qué va a pasar en la vida. Tras esta reflexión me gustaría que saliera Luis», terminaba explicando Aitana bajo la mirada de todos los espectadores, quienes han visto una confirmación de su amor.