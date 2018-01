La confesión más surrealista de un concursante de 'First Dates' La frase del joven de 27 años ha sido una de las más cómicas que han dejado caer en el Dating Show LA VERDAD Viernes, 12 enero 2018, 13:49

Durante toda la trayectoria de 'First Dates', el programa emitido en Cuatro, los participantes que han ido a buscar pareja nos han dejado frases tan curiosas y divertidas que pasarán a la historia del programa. En esta ocasión ha sido Salvador, un chico de 27 años que fue citado a ciegas con Miriam, una joven camarera de alicante.

Salvador y Míriam fueron descubriendo sus aficiones durante el transcurso de la cena: mientras que ella admitía que fumaba y no realizaba apenas ejercicio, el joven natural de Valencia confesaba que le gustaba cuidarse mucho y que el truco para mantenerse bien es administrar lo que hacemos para no desgastarnos. Asimismo, Salvador comentó a Míriam que lo importante era no pensar demasiado para cuidar el cerebro.

"Me gusta cuidarme, por eso no estudio, para que el cerebro me dure mas tiempo nuevo" dijo Salvador, dejando una de las frases más cómicas del programa. Sin embargo, el joven también confesó que la salud física es lo primero, por esa razón sale siempre a hacer ejercicio pero nunca bebe o fuma. Quizás esta obsesión por el aspecto físico fuera uno de los motivos por los que la joven alicantina tuviera cierta prisa en acabar su cita.