El comentario de Arturo Valls en los Goya que ha indignado en las redes sociales Cree que los Goya no son "para reivindicar" la causa feminista EP Sábado, 3 febrero 2018, 22:36

Los invitados a la 32 ceremonia de los Premios Goya 2018 han comenzado a llegar a la alfombra roja hacia las 18.30 horas y se han empezado a escuchar las primeras reivindicaciones feministas que se prevé que centren gran parte de la gala, que tiene previsto su comienzo a las 22.00 horas.

Este año muchas de las actrices y cineastas se han decantado por el negro en su indumentaria, aunque se había anunciado ninguna acción parecida a la que los movimientos estadounidenses Times Up y Mee Too llevaron a cabo en los Globos de Oro, en el que las intérpretes usaron este color para denunciar los casos de abusos sexuales.

Entre las mujeres de negro, se encontraba la vicepresidenta de la Academia de Cine, Nora Navas, que ha aclarado no usarlo en modo reivindicativo. Navas ha aventurado una gala "divertida y amena" en la que las reivindicaciones feministas "no se van a comer la ceremonia".

Sin embargo, la acción anunciada por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que tiene previsto repartir 1.800 abanicos con el lema #MASMUJERES, se ha hecho esperar en la alfombra roja.

Abanicos feministas

La primeras en portarlo, y vestidas de negro, han sido las dos directoras cuyas cintas están nominadas a Mejor Película, Isabel Coixet y Carla Simón. Coixet llevaba, además, una pulsera con las letras + Mujeres y un bolso que pone 'Women of the world, unite'. Penélope Cruz, de Blanco, y Bibiana Fernández, de negro, también se ha paseado con el abanico. A ellas, La Junta Directiva de la Academia de Cine también ha posado con los abanicos.

En todo caso, Coixet ha precisado que no cree que la gala tenga que ser reivindicativa, porque los discursos feministas deben darse en otro nivel. Para la gala, espera "reírse muchísimo" con Reyes y Sevilla y, aunque no se ve favorita, ha reconocido que le "dolería" si se fuera de vacío. Carla Simón ha afirmado que hay que "incentivar a las mujeres a escribir, dirigir y producir" para que cada vez haya más referentes. A su juicio, son importantes las "cuotas" para que cada vez haya "más paridad".

Por su parte, la actriz y cineasta Leticia Dolera ha denunciado que "claro que hay casos de acoso" en el cine español, aunque no sean "tan potentes como Harvey Weinstein". "La sociedad es machista y lo estamos descubriendo. Estas reivindicaciones están dando frutos", ha apuntado.

En esta línea, Marisa Paredes, que recibirá el Goya de Honor, ha aparecido en la alfombra roja vestida de negro porque, según ha indicado, le gusta ese color y también es reivindicativo, en línea con las compañeras estadounidenses durante los Globos de Oro. "Tiene las dos funciones", ha dicho.

Asimismo, Adelfa Calvo, nominada a actriz de reparto, ha apuntado que, en caso de salir elegida también reivindicará la situación de la mujer.

Metida de pata de Arturo Valls

Por su parte, el director Juan Antonio Bayona ha declarado que "si existe una reivindicación es porque hay un problema". Bayona, de origen catalán, ha señalado además que el hecho de que haya películas catalanas nominadas a los Goya, como por ejemplo 'Verano 1993' es "una cosa normal". "Hay mucho cine que se produce en Barcelona", ha agregado.

Por otro lado, Arturo Valls ha señalado que no cree que sea una noche para reivindicar: "Creo que no es una noche para reivindicar, se debería hablar más de cine y de lo que cuesta producir una película, no marear con otros temas", ha dicho.

El cantante Leiva, nominado a Mejor Canción Original por 'La llamada' ha manifestado que es "absolutamente feminista".

Las declaraciones de Arturo Valls no han sentado nada bien y han generado muchos comentarios en las redes sociales