La cláusula que impide a Paula Echevarría y David Bustamante tener pareja La actriz, que podría mantener una relación con el futbolista Miguel Torres, ha desmentido esta condición LA VERDAD Lunes, 26 febrero 2018, 12:05

Desde hace varios días se ha barajado la posibilidad de que Paula Echevarría y David Bustamante estipularan una cláusula en la que se les prohibía tener pareja hasta que se formalizara el divorcio. Esta posible norma podría coincidir con el hecho de que la actriz no haya oficializado la relación que tiene con Miguel Torres, el jugador de fútbol del Málaga C.F.

Al parecer, esta cláusula que no permite tener pareja a ninguno de los dos, se podría haber formalizado hace cinco años, fecha en la que comenzó la gran crisis entre Paula y David y en la que ambos se comprometieron a no tener ningún romance hasta que se hubiera firmado la sentencia de divorcio. Además, una fuente cercana a la familia ha asegurado en El Español que “en el año 2103 firmaron unas capitulaciones que guiaban los pasos a seguir por los dos si se llevaba a cabo dicha separación y te afirmo que se están cumpliendo tal y como ellos relataron en su día que debían de hacerlo. Estaban de acuerdo en no oficializar ninguna otra relación hasta concluir el matrimonio en vigor”.

Ante tales especulaciones, Paula Echevarría no ha dudado en dar la cara y desmentir este rumor que afectaría también a la vida de David Bustamante. La actriz se ha referido a este bulo como “la gilipollez del día” y hay quien dice que Paula estaría esperando el momento correcto para dar a conocer su relación con el futbolista Miguel Torres.