¿Es cierto que los hombres las prefieren rubias? Tras 65 años de la conocida película 'Los caballeros las prefieren rubias', en la que Marilyn Monroe encarnaba el prototipo de mujer perfecta, los gustos han cambiado mucho, pero… ¿las siguen prefiriendo rubias? ¿Y ellas?

Los hombres las prefieren rubias… un rato

Las mujeres rubias resultan más atractivas para los hombres que las castañas o las morenas, según un estudio de la Universidad de Augsburg en Minnesota. Es más, las prefieren con el pelo largo o al menos media melena. ¿Por qué? Pues, según el estudio, porque creen que es más fácil entablar una conversación con mujeres rubias. En cambio, para casarse las prefieren morenas porque les atribuyen mayor capacidad de compromiso.

Y ellas, barbudos

Hablando de pelos, otro estudio concluye que los chicos con barba tienen más éxito que los que no se dejan vello facial. El experimento de la Universidad de Gales del Sur explica que les hace más atractivos a los ojos de las mujeres, ya que la cara afeitada posee menos atributos asociados con la masculinidad y los muestra más dóciles. Y no solo pasa con las mujeres. Enseñaron las imágenes a un grupo de hombres y estos juzgaron como más fuertes y con mayor prestigio social a los que llevaban barba.

Canciones para subir el ánimo

Los estudios de psicología, aunque cuestionados, no dejan de sorprender. Uno de la Universidad de Groninga (Holanda), que usa una fórmula matemática derivada de varios factores emocionales, revela cuáles son las canciones de los últimos 50 años que tienen efecto positivo en nuestro estado de ánimo instantáneo. Las tres primeras son: Don’t stop me now (Queen), Dancing queen (Abba) y Good vibrations (The Beach Boys).