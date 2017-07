Charlize Theron habla de su pasado con las drogas

Pocas veces podemos escuchar a un personaje tan famoso internacionalmente como la actriz Charlize Theron hablar de su relación con las drogas...excepto, quizás, como en este caso, cuando dicha relación acabó hace bastante tiempo y las cosas no llegaron a salirse de madre. En una reciente entrevista en la radio la actriz de origen sudafricano charló abiertamente de su pasado con la marihuana. «A los 20 años lo primero que hacía al levantarme era fumar marihuana, pero llegó un momento en el que no pude hacerlo más. Normalmente me ayudaba a funcionar pero de repente un día me senté en el sofá y no me podía mover», cuenta.

Preguntada al respecto sobre algún breve escarceo de vez en cuando responde sincera que no: «Ya no puedo fumar marihuana, me vuelvo muy poco interesante. No quiero hablar cuando fumo, es como si me apagase y no tuviese nada que decir». También ha hablado de su relación con otras drogas, mucho más esporádica que su consumo de marihuana, como la cocaína o el éxtasis. «No tomaba mucho éxtasis, pero a mis 20 años estuvo presente. Me lo pasé genial», ha declarado.

También ha hablado de su pasado, marcado por el asesinato de su padre alcohólico a manos de su madre, obligada a hacerlo para salvar su propia vida en uno de los arrebatos violentos de éste. Además Charlize ha aprovechado para promocionar su próxima película, titulada 'Atomic Blonde', en la que interpreta a una espía del MI6 enviada a Berlín durante la Guerra Fría para investigar el asesinato de un compañero. A través de sus redes sociales ha colgado vídeos de sus duros entrenamientos, en los que muestra sus asombrosos progresos en artes marciales: