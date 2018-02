Cepeda comparte en las redes la receta de su tortilla de patatas «No tiene cebolla. Gracias. Cebolla no. Nunca» dijo el ex-concursante de Operación Triunfo LA VERDAD Miércoles, 21 febrero 2018, 09:41

Cepeda, uno de los concursantes más seguidos de la última edición de Operación Triunfo, ha decidido compartir con sus seguidores la receta de su particular tortilla de patatas. El cantante comenzó a grabarse mientras cocinaba bajo la expectación de sus miles de seguidores que esperaban impacientes el momento de si le echaría o no cebolla a la tortilla de patatas.

Como era de esperar, incluso una tortilla de patatas hecha por Cepeda causó la división de los usuarios en las redes que también seguían el momento en Twitter bajo el hashtag #CepedaTortilla. Sin embargo, una vez más, se creó la polémica. Entre los ingredientes utilizados estaban las patatas, los huevos y queso de cabra, pero para sorpresa de muchos el cantante no es partidario de echar cebolla a la tortilla de patatas: "No tiene cebolla. Gracias. Cebolla no. Nunca" admitía Luis.

Además de este momento de la noche protagonizado por Cepeda, la noche continuó llena de anécdotas de la mano de sus compañeros de academia. Algunas de ellas vienen cuando Cepeda pregunta a Alfred en su directo si quiere un poco de tortilla o, uno de los más esperados, cuando Aitana escribió en su Twitter que ya sabía hacer la famosa tortilla de patatas de Cepeda, ya que la cantante llevaba varios días sin interactuar con su compañero a través de las redes sociales.