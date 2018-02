Cepeda a Aitana: «Yo te quiero más» El cantante modificó la letra de la canción 'No puedo vivir sin ti' para declararse LA VERDAD Miércoles, 14 febrero 2018, 13:29

La última gala de Operación Triunfo ha estado cargada de sorpresas. No solo presenciamos la declaración de amor que Alfred le hizo a Amaia tras cantar la canción elegida para Eurovisión, 'Tu canción', sino que Aitana y Cepeda, la pareja de amigos a los que sus fans han bautizado con el nombre de 'Aiteda', protagonizaron otro bonito momento mientras interpretaban 'No puedo vivir sin ti', otra de las canciones más esperadas de la gala.

Los artistas comenzaban la actuación con normalidad pero en el turno de Cepeda las redes comenzaban a incendiarse tras un supuesto error en la letra de la canción. En vez de pronunciar “yo quiero más”, el cantante dijo con los ojos clavados en Aitana “yo te quiero más”. Unas palabras “erroneas” que causaron furor entre todos los fans de los cantantes pero que, sin embargo, no pudo hacer tanta gracia a Vicente, el novio de Aitana, que se encontraba en el público y al que enfocaron seguidamente con un primer plano.

Sin embargo la declaración no termina aquí. Tras finalizar la gala Luis Cepeda subió una foto a su Instagram con unas bonitas palabras a su compañera: “Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino”, escribía con cariño el artista a Aitana.