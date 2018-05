La carta del hermano de Meghan al príncipe Harry: «No es demasiado tarde para cancelar la boda» «Ella está realizando la mejor actuación de su vida» LA VERDAD Lunes, 7 mayo 2018, 12:05

Desde que el príncipe Harry se comprometió con la actriz Meghan Markle, la familia de la novia no ha hecho otra cosa que poner las cosas cada vez más difíciles a la pareja. En esta ocasión, ha sido la carta que Thomas Markle, hermanastro de la actriz, ha hecho llegar al príncipe Harry, advirtiéndole de la posible actuación que la joven está realizando.

La carta, que ha sido publicada en exclusiva en el portal 'In Touch', era enviada al príncipe Harry tan solo unos días antes de la gran ceremonia, que se celebrará el próximo 19 de mayo en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. «Querido príncipe Harry, todavía no es demasiado tarde, Meghan Markle obviamente no es la mujer adecuada para ti», comenzaba a escribir Thomas Markle en su carta, donde además añadía «a medida que pasa más tiempo para tu boda, queda muy claro que este es el mayor error en la historia de las bodas reales. No entiendo por qué no ves a la verdadera Meghan que todo el mundo ve».

Finalmente, el hermano de la actriz confiesa en su mensaje cómo Meghan podría haber dejado de lado a su familia una vez alcanzada la fama. «Ella está realizando la mejor actuación de su vida. Es una falsa. Una vez que llegó a Hollywood se convirtió en una persona diferente. Claramente ha olvidado sus raíces y su familia», concluía explicando en la carta para el príncipe Harry.