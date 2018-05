Carme Chaparro confiesa que sufrió acoso sexual a los 14 años La periodista ha confesado su historia en el hashtag de Twitter #cuéntalo LA VERDAD Jueves, 3 mayo 2018, 13:36

La periodista Carme Chaparro se ha unido a las protestas feministas tras conocer la sentencia de 'La Manada', los cinco jóvenes acusados de violar a una joven y que se enfrentan a nueve años de prisión. Así, a través del famoso hashtag #cuéntalo, en el que muchas mujeres tratan de olvidar sus miedos y contar las desagradables historias de acoso que han sufrido, Carme también ha confesado uno de los momentos que vivió durante su juventud.

«14 años. Salíamos del Instituto AusiásMarch. Siempre en grupo. Nos daba miedo ir solas. Los militares del cuartel del Bruch nos gritaban obscenidades desde las ventanas. Y de vez en cuando un 'shhh' te hacía desviar la mirada y algún tipo se masturbaba en un coche», contaba la escritora a través de su cuenta de Twitter.

Además de rescatar de su memoria esta terrible historia y aportar su grano de arena, Carme Chaparro también compartía a través de Instagram un vídeo en el que aparece frente al Ministerio de Justicia, rodeada de miles de personas que también protestaban por la pena impuesta a 'La Manada': «No es abuso. Es violación. #YoSíTeCreo, hermana. No puede ser que con la barbaridad de los hechos probados de la sentencia no se pueda condenar a alguien por violación porque el Código Penal exige que nos defendamos. Que peleemos. Pero si peleamos nos matan. Como a Diana Quer, como a Nagore Laffage. Así está la concentración en Madrid frente al Ministerio de Justicia».