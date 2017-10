El cantante de rap Rayden carga contra El Hormiguero «Nunca iría a un programa donde cosifican a la mujer de esa manera», ha dicho en Twitter F. OLMOS Miércoles, 11 octubre 2017, 11:23

La forma de Pablo Motos de tratar a sus invitados le ha valido ya alguna que otra reprimenda. No ya por parte de los telespectadores o la sociedad en general, donde es ya una constante, si no por parte de famosos o posibles invitados. La actriz Charlize Theron aseguró en 2012 que no volvería a El Hormiguero, y de hecho este 2017 dejó 'plantado' a Motos. Jesse Eisenberg, Matthew Fox o incluso Merces Milá son solo algunos de los nombres que no disfrutaron de su experiencia.

Ahora el rapero Rayden ha cargado también contra Motos, al que ha acusado de «cosificar a las mujeres». Todo ha venido a raíz de una seguidora, que ha pedido que sea invitado al programa. El madrileño ha asegurado que no acudiría jamás a El Hormiguero aunque fuese invitado.

Nunca iría a un programa donde cosifican a la mujer de esa manera. https://t.co/CH5g1sNN0f — RAYDEN (@soyRayden) 5 de octubre de 2017

Si alguien del equipo del Hormiguero ha manifestado alguna vez alguna intención de que Rayden acuda o no al programa es algo que desconocemos.