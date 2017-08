Una cantante critica a Kylie Jenner por su superficialidad La cantante Keké cree que una mujer debe ser como es y no como la sociedad quiere C. GARCÍA Miércoles, 2 agosto 2017, 19:06

Keké Palmer es una cantante y actriz de Estados Unidos que trata de defender la igualdad de la mujer en el mundo del espectáculo. En una entrevista para el portal de noticia Yahoo, la artista criticó a Kylie Jenner por tratar de ser lo que no es, según su forma de verla.

Para Keké, Kylie Jenner es el claro ejemplo de como la sociedad puede cambiar a una persona, tanto que la hermana de Kim Kardashian está lejos de ser lo que un día fue. Siendo la pequeña del clan Kardashian, la joven trató de pequeña ser modelo, como su hermana Kendall Jenner, pero no triunfó, «le dijeron literalmente que era tan fea… la fea de la familia».

La crítica contra Kylie Jenner no termina ahí: «Ella fue y lo hizo aparentemente todo para que todo el mundo la considerada como hermosa. Lo más loco es que todo el mundo la ama por eso». En opinión de Keké, la ahora exitosa modelo e influencer no es un buen ejemplo para las niñas de hoy: «Mostrándole a las niñas y niños que si haces todo lo que la sociedad quiere que seas, no sólo serás alabada por eso, sino que harás dinero. Serás rentable por no ser lo que realmente eres».

La lección que quería trasmitir Keké era que no se debe hacer todo lo que la sociedad quiere porque las personas pierden su esencia. Además, en un mundo conectado por las redes sociales a las que todos tenemos acceso influir en alguien es muy fácil, así como hundirlo o elevarlo a la categoría de dios. Esta cantante trata de defender que cada uno sea como quiera ser.