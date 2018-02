El cantante J Balvin habla abiertamente sobre su depresión «Yo decía ‘no, eso es para locos’, pero realmente más loco yo, que no quería dejarme ayudar» confiesa el cantante LA VERDAD Martes, 20 febrero 2018, 10:41

J Balvin, el cantante colombiano de reggaeton y música urbana, ha compartido a través de las redes sociales una de las etapas más difíciles de su vida. El artista, que tuvo mayor repercusión con su colaboración con Beyoncé y la canción 'Mi gente', ha subido recientemente a Instagram un vídeo donde cuenta como luchó cuando le diagnosticaron depresión.

“Hay que entender que hay desbalances químicos. Algunos son emocionales, pero cuando ya son muy a fondo, hay ayuda profesional para eso” confesó el cantante al medio colombiano Canal 1. Además, durante la grabación del vídeo, el artista de 32 años recuerda la importancia de pedir ayuda a los demás y acudir a profesionales que te ayuden: “Hace cinco años atrás, cuando tuve mi depresión y me aconsejaban que fuera a un psiquiatra yo decía 'no, eso es para locos’, pero realmente más loco yo que no quería dejarme ayudar” dice el cantante colombiano.

A pesar de que J Balvin ya tiene superada su depresión y que hace su vida con normalidad, el artista admite seguir visitando a un psiquiatra que le está ayudando mucho. Así se ha mostrado el cantante de reggaeton ante todos sus seguidores, una iniciativa que seguro ayudará y dará fuerzas a todas las personas que también padecen esta enfermedad.