Camila Cabello, ingresada en el hospital tras los Premios Billboard

Jueves, 24 mayo 2018

Camila Cabello, la intérprete de la famosa canción 'Havana', ha pasado por un amargo momento tras recoger su premio en la gala de los Music Billboard Awards 2018, donde desafortunadamente no ha podido disfrutar todo lo que le hubiera gustado.

La cantante, que pisaba los escenarios en solitario hace poco más de un año, tuvo que abandonar el evento tras recoger su premio e ir directa al hospital, donde rápidamente comenzaron a hacerle pruebas. «Ayer, después de mi actuación en los Billboard, me empecé a encontrar muy mal y acabé en el hospital para que me hicieran una revisión. Me hicieron un montón de pruebas y todo está bien, pero el diagnóstico fue básicamente deshidratación y me encontraron un poco de fiebre. Los médicos me han dicho que tengo que descansar o de lo contrario no me recuperaré», escribía la artista tras confesar que su malestar está causado por el estrés de una apretada agenda.

Además, Camila Cabello se ha visto obligada a cancelar el próximo concierto de su gira 'Reputation Tour': «Así que desafortunadamente no podré realizar mi actuación en el Reputation Tour mañana en Seattle. Siento tanto decepcionaros, prometo que os compensaré tan pronto como pueda. Supongo que a veces me fuerzo demasiado así que prometo cuidarme mejor», anunciaba la joven mediante un comunicado en Twitter.

Finalmente, la cantante aprovechaba también el mensaje para dar las gracias por la comprensión y por el premio que había recibido la noche anterior: «Pero de todas formas, anoche me di cuenta de que no tuve tiempo de dar las gracias por mi premio. Gracias por preocuparos por mí, gracias por permanecer a mi lado. Oficialmente ha pasado un año desde que empezamos este viaje juntos y aquí estamos para más recuerdos, más alegría, más amor, más música, más salud y más vida. Os quiero».