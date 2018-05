Bustamate habla sobre su relación con Yana Olina en 'Bailando con las estrellas' «Creo que hacemos una pareja espectacular» LA VERDAD Jueves, 24 mayo 2018, 13:17

Desde que David Bustamante aparecía en el programa de TVE 'Bailando con las estrellas' de la mano de su compañera de baile Yana Olina, los rumores de una supuesta relación amorosa cada vez eran más fuertes. Sin embargo, aunque la pareja de baile no ha confirmado nada, el cantante se mostró muy emotivo y sincero cuando acabaron su actuación.

«Hemos vuelto al sitio que tocaba, ella es una profesional», comentaba Bustamante al jurado del programa, donde también intervenía Yana Olina: «Estoy muy contenta por cómo lo ha resuelto y me ha seguido. Tenemos muy buen feeling», explicaba la bailarina tras tener un percance durante la actuación.

El jurado valoró el baile que habían realizado los artistas cuando Joaquín Cortés resaltaba que no había visto la misma pasión que mostraron durante el primer programa, algo a lo que David Bustamante no dudó en responder. «Es que era un tango y 'Feliz', como la he escrito yo, sé lo que quiere decir. No es el amor desde la pasión, es desde lo dulce, desde el amor verdadero... de querer a una persona, cogerla de la mano y mirarla a los ojos simplemente», aseguraba el cantante.

«La semana pasada fue un sueño, no pude empezar mejor. Me sentí feliz, abstraído... por un momento no había nadie», confesaba David Bustamante tras bailar con Yana Olina, que además terminaba diciendo lo divertido que es tenerla como compañera de baile: «Es genial, cada dos por tres tenemos que parar de ensayar de la risa. Creo que hacemos una pareja espectacular. Hemos llegado a un punto en el que trabajamos muy duro, pero lo pasamos muy bien».