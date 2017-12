¿Y si Bill Gates fuese tu amigo invisible?

Participar en un juego del amigo invisible organizado a través del foro con más usuarios del mundo, Reddit, da para una cantidad alucinante de anécdotas cada año, pero desde luego la usuaria 'VietteLLC' no esperaba ser coprotagonista de una junto a Bill Gates. Y es que el famoso y rico dueño de Microsoft también participó de forma anónima en el juego. Y no se limitó a tirar de chequera para quedar bien, si no que investigó a fondo a su amiga invisible para sorprenderla (para bien) con sus regalos.

Y lo hizo, porque cuando abrió el paquete Viette encontró tarjetas de donaciones a tres de sus refugios favoritos para gatos, varios productos de merchan de Dr. Who, una camiseta de la banda de Dave Matthews, un cuadro con costura cruzada personalizada, un globo de nieve austriaco artesanal y un pusheen (los gatitos de Facebook) de peluche gigante. ¡Tan gigante que afirma que pesa más de 10 kilos!

Además de una foto de Bill Gates junto al peluche y sosteniendo su tarjeta de felicitación navideña. Todo un gesto que esta usuaria ex anónima del foro ya no olvidará jamás.