Beatriz Luengo cuenta el lado más amargo de participar en 'UPA Dance'

Beatriz Luengo, actriz y cantante a la que conocimos por la famosa serie 'UPA dance', sacaba a la luz el pasado 18 de mayo su nuevo disco 'Cuerpo&Alma', un sencillo que antes de ser lanzado ya había conseguido ser disco de oro en España y México. Así, la cantante española, que se encuentra viviendo en Miami con su familia desde hace varios años, ha concedido una entrevista a 'Diario.es', donde no solo ha hablado de la bonita etapa que está viviendo, sino también de su paso por la serie que la sacó del anonimato.

La actriz contaba que, aunque fue ella la única responsable de presentarse a ese casting, no todo era de color de rosa durante su etapa en la serie 'UPA Dance'. Así, la canción 'Sámbame' se convertía en un infierno para Beatriz Luengo, a quien la han encasillado desde entonces en un género musical con el que ella no se siente identificada.

«Yo elegí hacer el casting para el personaje de Lola y entrar en una serie 'teen'. Ahora, 'UPA Dance' sí que me ha hecho daño. Porque yo no lo elegí. Yo no elegí cantar 'Sámbame' en los escenarios porque era parte de la ficción. De hecho, en la misma serie nos daban portazos constantes con esas canciones. Pero, ay, qué graciosas suenan en la radio. En ese momento el pachangueo era lo más, y de repente estábamos vendiendo un millón y medio de discos. Me pesó, la verdad», confesaba la cantante, a quien le costó mucho comenzar su carrera en solitario: «Yo intentaba iniciarme como cantautora con mi primer disco y la gente me venía con 'Sámbame'. Fue muy difícil. Ojo, no porque yo desprecie ese género musical, sino porque no era mi propuesta».

Finalmente, Beatriz Luengo zanjaba el tema explicando que ella prefiere seguir desarrollándose en el mercado latinoamericano: «A día de hoy soy la compositora de 'La mordidita'. O sea, que no huyo de lo que la gente consume a gran escala ni de las pistas de baile. Huyo de que te impongan una propuesta que no es la tuya».