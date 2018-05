Avicii se suicidó con un cristal roto

Tras conocer la terrible noticia sobre la muerte de Avicii, el famoso DJ sueco que se suicidaba hace unos días en Omán, han sido varios los rumores sobre la causa de su fallecimiento. Así, días más tarde de conocer el triste altercado, la familia de Tim Bergling explicaban lo ocurrido en un comunicado: «Batallaba con pensamientos sobre el significado de las cosas, la vida y la felicidad. No podía aguantar más, quería encontrar la paz», explicaban sus seres queridos, sin dar más detalles sobre su suicidio.

El músico, que hace unos años tuvo que apartarse de los escenarios para no seguir poniendo en riesgo su salud mental, ya anunciaba en 2016 su retirada indefinida: «Era algo que tenía que hacer por mi salud. No era para mí. No eran los bolos y la música. Siempre había otro tipo de cosas alrededor que nunca venían a mí de una manera natural. Todas esas cosas de ser artista. Yo soy más una persona introvertida. Siempre era muy duro para mí y me trajo mucha energía negativa», confesaba hace un tiempo Avicii para la revista 'Billboard'.

Sin embargo, el pasado martes, el portal americano de noticias TMZ informaba sobre cómo Avicii provocó su propia muerte. El joven de 28 años habría roto una copa y con uno de los cristales cortó una parte de su cuerpo, haciendo que muriera desangrado. Además, este mismo portal cita a tres fuentes, dos de las cuales informan que se habría cortado en el cuello, mientras que otra niega esta hipótesis, indicando que se hizo los cortes en las muñecas.