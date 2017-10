Ariana Grande sorprende a sus fans con un cambio de look Un montaje elaborado por los fans demuestra su reticiencia a cambiar de estilo La cantante siempre había usado su icónica cola de caballo hasta ahora, por lo que es un cambio más significativo que en otros artistas F. OLMOS Lunes, 9 octubre 2017, 13:14

Que Rihanna, Lady Gaga o Miley Cirus cambien de look es algo tan habitual en su estilismo que forma parte de su personalidad y sus seguidores están más que acostumbrados. Sin embargo, que Ariana Grande lo haya hecho ha sido toda una revolución para sus fans en Instagram. Y no es para menos y es que aunque alguna vez apueste por soltarse el pelo o recogérselo en un moño, la verdad es que no suele arriesgar. Lo normal es verla con su ya icónica cola de caballo. Algo de lo que ahora sus seguidores deben despedirse.

Y es que la cantante, ya recuperada de los sucesos que vivió en Manchester, ha sorprendido al mundo con un cambio bastante radical. En cuanto a corte, color y peinado. Muchos la llaman la nueva Khaleesi, en referencia al personaje interpretado por Emilia Clarke.