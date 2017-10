Ares Teixidó: «Aquí salgo perdiendo yo. A él lo van a proteger siempre»

Ares Teixidó ha querido desmentir una vez más su supuesto romance con David Bustamante. Desde que los rumores salieron a la luz, la presentadora se ha convertido en el foco de atención de los medios. Ares ha concedido una entrevista a 'Diez Minutos' y como era de esperar, ha vuelto a negarlo todo: «Estoy absolutamente hecha polvo. No me puedo creer todo lo que está pasando. No tengo una relación con David». Ha explicado que las fotografías en las que ella sale de la urbanización donde vive el cantante son de un día en el que salía de casa de una amiga que lleva viviendo mucho tiempo ahí.

En cuanto a las insinuaciones de un montaje elaborado, Ares ha sido bastante clara: «Nunca haría una cosa así. De entrada, porque no sé ni cómo se hace. Y segundo, si pensara hacerlo, no lo haría de esta manera... en Madrid y saliendo de un portal. ¿Estamos locos o qué?»

La presentadora está muy cansada de esta situación y afirma que la única perjudicada es ella: «Aquí salgo perdiendo yo, que quede muy claro. A él lo van a proteger siempre».