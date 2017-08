Angelina Jolie acusada de maltrato infantil La directora ha sido duramente criticada por la forma de llevar a cabo el casting de su nueva película J. ESPINOZA Martes, 1 agosto 2017, 13:05

Según Vanity Fair, Angelina Jolie escogía niños de orfanatos, circos o escuelas de barrios bajos para el casting de su nueva película 'First they killed my father: a daughter of Cambodia remembers'. Durante la prueba, la directora colocoba un montón de dinero cerca de los aspirantes a intérpretes y les preguntaba que harían con todo ese dinero. Cuando contestaban a la pregunta, Angelina se levantaba y retiraba todo el dinero de la mesa para ver la reacción de los niños. Su intención era ver la reacción emocional de los pequeños al vivir esa situación.

De todos los castings, destaca el de Srey Moch Sareum, la niña que consiguió el papel protagonista. Cuando respondió a la pregunta dijo que usaría esa cantidad de dinero para pagar un funeral digno a su abuelo y además transmitió muchas emociones cuando se le retiró todo el dinero.

Ante la multitud de críticas y acusaciones de maltrato infantil Jolie tuvo que responder «Se aseguró la seguridad, el confort y el bienestar de los niños durante el filme, desde las audiciones hasta el rodaje de la película» dijo. Además añadió que los padres, guardias e integrantes de organizaciones no gubernamentales estuvieron presentes durante las pruebas.

Angelina alegó que el casting estaba basado en una de las escenas que se rodarán para la película y que se había sacado de contexto.