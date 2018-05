Andrés Iniesta sobre su depresión: «Estoy feliz de haber vivido esa situación y haber salido» El futbolista ha visitado varios platós de televisión tras anunciar su marcha de la liga española LA VERDAD Jueves, 31 mayo 2018, 12:38

Desde que Andrés Iniesta anunció su retirada del Barcelona, el futbolista no ha parado de conceder entrevistas y visitar platós de televisión. Si el pasado fin de semana ya lo veíamos disfrutando en el programa 'Chester' de Risto Mejide, el manchego también se ha sentado junto a Pablo Motos para hablar tanto de su carrera profesional como de aspectos más íntimos y personales.

«Han sido muy intensas las últimas semanas pero estoy muy feliz de cómo ha salido todo», comenzaba a explicar Iniesta, quien acaba de finalizar sus 16 temporadas en el F.C. Barcelona y ya se está preparando junto a sus compañeros para el Mundial de Rusia.

Sin embargo, un aspecto que ha llamado mucho la atención a los espectadores del programa es la depresión por la que el futbolista pasó hace unos años. «Sientes que no disfrutas, que las personas que te rodean están de más, no tienes sentimientos, te vas vaciando... Hay un momento que dices que no puedes más y yo tuve la capacidad de darme cuenta de que necesitaba ayuda», admitía Iniesta ante la atenta mirada de Pablo Motos.

«Fue un proceso muy lento salir de ahí. Es muy necesario el trabajo que haces con los psiquiatras. Pero lo pasas mal: yo recuerdo ir a entrenar y tener que marcharme al poco rato, irme al cine con mi mujer y marchar antes de que empiece la película... Lo importante es que en todo ese periodo no perdí la ilusión y la fuerza. Siempre me decía 'esto lo hago aunque me cueste porque así habré dado un paso más para salir'. Y al final salí, con la ayuda de la gente que me rodeaba, que también lo pasó muy mal», seguía explicando el futbolista, apoyado por un gran aplauso del público.

Finalmente, Andrés Iniesta confesaba que consiguió salir de esa terrible situación y llegó uno de los momentos más felices de su vida: el gol que les hizo ganar el Mundial. «Pero, ¡mira cómo es la vida! Después de ese proceso acabas ganando el Mundial y marcando el gol. Si ese Mundial no hubiera ido bien, me cuesta visualizar cómo hubiera ido todo después...», concluía diciendo.