Andrea pide a su madre que la proteja Dispuesta a seguir con su vida al margen de todos, Andrea Janeiro estudiará en una universidad del Reino Unido Lunes, 24 julio 2017, 09:47

Así se lo ha pedido a Belén Esteban porque sabe que a partir de ahora ya no la protege la ley del menor. Andrea Janeiro Esteban tiene la intención de no seguir la carrera televisiva de su madre Belén Esteban y vivir al margen de focos y exclusivas. Así lo confirmó la propia Belén esta semana, que ha confesado que Andreíta le ha pedido no hablar de ella ni tampoco de su familia paterna, Jesulín de Ubrique incluido, con quien la niña resulta que habla por teléfono.

Tal y como cuenta ABC, la hija de Belén Esteban está dispuesta a seguir con su vida al margen de todos y estudiará en una universidad del Reino Unido, deseo que es especialmente de su madre «porque allí podrá tener una vida más tranquila». A pesar de que muchos señalan con el dedo a la «princesa del pueblo» de haber hablado de su hija durante estos 18 años hoy es la más empeñada en que Andreíta pueda ser Andrea y vivir lo más tranquila que pueda.

La Policía se pronuncia

La mayoría de edad de Andrea Janeiro ha suscitado, por otra parte, todo tipo de comentarios en las redes sociales; muchos de ellos ofensivos. La Policía Nacional ha tenido que intervenir lanzando un aviso con un tuit en el que ironiza sobre los que han hecho viral a la hija de Belén Esteban en los últimos días en las redes y recuerda que Andrea Janeiro es solo una "adolescente".