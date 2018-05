Amaia Salamanca responde a los comentarios sobre su delgadez

Amaia Salamanca ha vuelto a tener que dar explicaciones sobre la visible bajada de peso que ha sufrido en los últimos meses. La actriz, que anteriormente ya aclaraba su radical cambio físico en 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, ha hablado de nuevo sobre su cuerpo. «Se debe un poco a dos meses de mucho trabajo, de dormir muy poco y de compaginarlo también con la serie. Luego, por supuesto, también lo de casa, familia y todo eso» explicaba Amaia hace unos meses, quien además añadía: «Hay veces que se banaliza con estos temas. Se habla de anorexia o bulimia y son cosas muy serias. Ha sido puramente trabajo, realmente. Normalmente entreno mucho y no he podido ni entrenar, porque no he tenido tiempo. Por poner una foto no puedes decir que es anorexia. No, no soy anoréxica, estoy trabajando mucho, estoy con los niños... Es una etapa de mi vida en la que, de repente, estoy más consumida».

Sin embargo, en esta ocasión, la actriz ha querido aclarar que cuando se es madre de tres hijos, el cuerpo siempre se ve diferente tras los partos: «Cuando eres madre el cuerpo te cambia. Lo he notado un montón», explicaba Amaia Salamanca. No obstante, la intérprete de 32 años ha confesado que nunca ha tenido que preocuparse por adelgazar, sino que más bien ella necesita hacer todo lo contrario: «Hago esfuerzos por engordar realmente».

Finalmente, Amaia Salamanca ha decidido hacer un parón en su carrera profesional y recuperar el tiempo que no ha tenido estos meses para su familia. «Los niños están fenomenal. Se me sigue cayendo la baba. Ahora hay que ir educándolos que es la parte más complicada», explicaba la actriz, que además añadía: «Para mí era fundamental pasar el verano entero con los niños, porque el pasado estuve trabajando y no estuve con ellos».