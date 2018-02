Amaia de OT: «Me encanta que sueñen conmigo y más si es sueño erótico» La cantante confesó que su profesor de la academia tuvo un sueño erótico con ella LA VERDAD Jueves, 22 febrero 2018, 10:45

Tras varios días sin saber mucho en las redes sociales de la ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia Romero volvió a Instagram con un directo en el que revelaría uno de los secretos que todos los seguidores del programa estaban deseando que contara.

La incertidumbre venía desde hace varios días atrás, cuando Pol Chamorro, uno de los profesores de baile de la academia escribía un mensaje que dejaba un poco descolocados a sus fans: “Uy... ayer les conté algo a Alfred y Amaia...” publicaba en su cuenta de Twitter, a la que respondieron muchos de los seguidores del programa pidiendo que lo contara.

Uy... ayer les conté algo a Alfred y Amaia.... 😇😇😇 — POL CHAMORRO (@pol_chamorro) 6 de febrero de 2018

A dormir y soñar con los angelitos... o... con Alfred y Amaia... 🙄😇🙈🤭 — POL CHAMORRO (@pol_chamorro) 6 de febrero de 2018

El tweet comenzaba a quedar en el olvido pero tras varios días Amaia ha hecho uno de sus espontáneos directos en Instagram en donde una seguidora comentó “Amaia cuéntanos lo de Pol”. La joven que en un principio respondió “¿Qué de Pol? No sé lo de Pol. No lo sé”, finalmente terminó confesando a sus fans el secreto: "Pol, por favor, perdóname. Es que igual se enfada. A ver, es una tontería que no tiene nada que ver ni con el programa ni con nada. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con nada. Pero bueno, yo lo voy a contar. Nada, que tuvo un sueño erótico con nosotros dos. O sea, yo me encantó, porque claro, me encanta que sueñen conmigo y más si es sueño erótico" admitía emocionada la cantante.