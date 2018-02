Amaia desvela por error la grabación del documental 'OT 2017' «No sé si se puede decir, siempre me pasa lo mismo» dijo la cantante tras su despiste LA VERDAD Martes, 20 febrero 2018, 10:05

Amaia Romero, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, visitó el pasado viernes 'La mañana de la 1' donde tuvo un pequeño desliz. Cuando la joven aún se encontraba en peluquería y maquillaje, uno de los reporteros del programa se acercó a ella para preguntarle sobre la cena que había tenido con sus compañeros la noche anterior. Sin embargo, nadie esperaba que Amaia, por error, fuera a dar esta exclusiva en directo.

La cantante comenzó a hablar sobre su encuentro para cenar con algunos de sus compañeros, pero que la finalidad era hablar sobre el documental que Televisión Española estaba preparando sobre la última edición de Operación Triunfo 2017. Tras el despiste, la cantante recula avergonzada y la presentadora del programa, Maria Casado, se echa a reir: ''La cena de ayer también era para el documental ese que se va a hacer... no sé si se puede decir. Siempre me pasa lo mismo. Madre mía no sé dónde meterme” confesó Amaia mientras la maquillaban.

Amaia: ''La cena de ayer también era para el documental este que se va a hacer.. no sé, se puede decir eso no? Siempre me pasa lo mismo. Madre mía, no sé donde meterme"



En esta ocasión, Gestmusic, la productora encargada de llevar a cabo el programa y realizar el pasado año el especial de 'OT El reencuentro', será también la misma que ponga en marcha el documental donde los participantes contarán cómo han sido su vidas durante el concurso.

Por otro lado, la cantante navarra también matizó algunos aspectos de su vida actual. Al igual que admitió en la última gala de despedida, Amaia confiesa que no termina de acostumbrarse a todo lo que le está sucediendo: "Tengo las emociones paralizadas, estoy muy ilusionada. No deseo volver a mi vida de antes, aunque estaba bien, esta vida me encanta". Además, Alfred, finalista de OT 2017 y actual pareja de Amaia, entró al programa a través de llamada telefónica donde contó que fue lo que le enamoró de la navarra: "Al principio Amaia y yo compartíamos un montón de gustos musicales, artistas que nadie conoce, y eso ya me llamó la atención. Y al final, nos fuimos conociendo, nos dieron 'City of stars' y ahí surgió nuestra química, es una canción que nos unió mucho" termina diciendo el cantante, algo que ya confesó en su declaración a Amaia ante cámaras durante la última gala especial de OT.