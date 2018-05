Alejandro Sanz pide perdón públicamente a su hijo

Alejandro Sanz, uno de los cantantes más conocidos de España, se ha visto en la obligación de disculparse con una de las personas más importantes de su vida debido a un gran fallo que cometió hace unos días. El artista subía a su cuenta oficial de Instagram una foto de su hijo Alexander, de 15 años, junto a un mensaje en el que le pedía perdón públicamente por haberse olvidado de asistir a su concierto de jazz al que le prometió que iría.

Así, a modo disculpa, Alejandro Sanz le dedicó unas bonitas palabras a su hijo por el despiste: «Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto», comenzaba a escribir el cantante.

«Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto», continuaba explicando Alejandro Sanz tras haber olvidado la actuación de su hijo.

Finalmente, el artista concluye su mensaje recordando a Alexander lo importante que es en su vida y lo mucho que se arrepiente del fallo que ha cometido: «Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura. #AserPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca».