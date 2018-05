Alejandro Albalá, a punto de ser agredido por Alberto Isla «Sabes perfectamente que te ha sido infiel, lo que pasa que no lo quieres ver porque tienes ahí un chollo que te cagas» LA VERDAD Miércoles, 23 mayo 2018, 10:40

El plató de 'Supervivientes 2018' ha vivido uno de los momentos más tensos de toda la historia del programa. Si no era suficiente con el conflicto que protagonizaban Alberto Isla y Chabelita, tras las acusaciones de los colaboradores del programa en el que afirmaban que la hija de Isabel Pantoja habría sido infiel al padre de su hijo, días más tarde Alejandro Albalá provocaba que Isla volviera a enloquecer.

Así, Chabelita y Alberto confesaban en el plató de 'Mediaset' que habían arreglado todos sus problemas: «Estamos bien. Confío plenamente en ella. La conozco perfectamente, sé cuando miente, y me ha explicado todo bien y la creo. Confío 100% en ella«, explicaba Alberto Isla en 'Supervivientes'.

Sin embargo, a pesar de la calma con la que llegaba la pareja a Telecinco, Alejandro Albalá, la anterior pareja de la hija pequeña de Isabel Pantoja, se había propuesto hacer que uno de los dos estallara y montara un espectáculo en pleno directo: «Bienvenido al club de los afectados por la hija de Isabel Pantoja. Sabes perfectamente que te ha sido infiel, lo que pasa que no lo quieres ver porque tienes ahí un chollo que te cagas«.

Ante estas palabras, Alberto Isla se levantaba de su silla tremendamente enfadado y se dirigió hacia Albalá gritándole que era un sinvergüenza: «El chollo lo tienes tú y lo has tenido durante tres años. Aquí estás, sentado gracias a ella. Caradura, sinvergüenza, no me provoques más porque me voy ahora mismo. ¡Eres un provocador y un niñato!«

Ocurre esto con Alberto Isla y el expulsado del plató es Alejandro Albalá. Ajam, #ConexiónHonduras10pic.twitter.com/nT04wm1t78 — M (@casasola89) 20 de mayo de 2018

Finalmente, varios colaboradores del programa se levantaban a agarrar a Alberto Isla tras la actitud agresiva con la que se dirigió a Alejandro Albalá. Además, a pesar la fuerte actitud de la actual pareja de Chabelita, fue Albalá quien terminó siendo expulsado del plató de televisión.