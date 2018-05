Alejandra Rubio estalla a través de las redes sociales La hija de Terelu Campos se ha visto obligada a desmentir que padece una enfermedad LA VERDAD Lunes, 30 abril 2018, 12:09

Desde que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio, protagonizó la portada de una famosa revista junto a su madre tras cumplir la mayoría de edad, la joven ha sido perseguida en todo momento por los periodistas, descubriendo antes de tiempo el lado amargo que conlleva la fama.

A pesar de que la hija menor de Teresa Campos ya tuvo que pedir encarecidamente a los medios que respetaran la intimidad de Alejandra, los paparazzis no han dejado de acompañar a la joven a todos lados, sacando incluso rumores que no han sido confirmados por ella. Una de las últimas especulaciones fue la noticia de los posibles retoques estéticos que Alejandra Rubio podría haberse hecho en la cara, algo que finalmente la joven acabó desmintiendo: «Debido a los rumores, me lo ha llegado a preguntar gente que me conoce», confesaba sorprendida la hija de Terelu Campos.

Sin embargo, la circulación de unos nuevos rumores, muy desagradables para la vida de la joven, habrían enfadado mucho a Alejandra Rubio, quien decidía no callarse y escribir un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Al parecer, hay personas a las que no les parece normal que la hija de Terelu esté tan delgada, algo que ha propiciado que muchas personas extiendan el rumor de que la joven padece un trastorno alimenticio.

«Me parece muy fuerte la gente que me acusa sin conocerme de tener un trastorno de alimentación como la anorexia, que es una enfermedad muy grave, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella», concluía tajante Alejandra a través de la red social.

Que triste seria ser como quieren que seas Una publicación compartida de ALXXX (@alerubioc) el 25 Abr, 2018 a las 11:36 PDT