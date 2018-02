Aitana de OT desata las críticas en Instagram por su vestuario Sus compañeros Cepeda y Roi no han dudado en defender a la más pequeña de la academia LA VERDAD Martes, 13 febrero 2018, 10:53

Desde que finalizó Operación Triunfo los concursantes han continuado mostrando sus vidas a través de las redes sociales, algo que les permite estar más cerca de sus seguidores pero también exponerse muchas más críticas.

En esta ocasión los usuarios de las redes han arremetido contra Aitana, la segunda finalista del concurso, quien a través de Instagram subió una foto con el alcalde de su pueblo firmando con mucha ilusión el libro de honor de Sant Climent del Llobregat. La polémica se desataba por la vestimenta amarilla de la benjamina de la academia, que coincidía con el lazo amarillo de la chaqueta del alcalde del PDCaten apoyo a los políticos catalanes presos.

Muchos fans de Aitana y compañeros de la academia como Roi y Cepeda no dudaron ni un segundo en salir en defensa de la ex-concursante con mensajes en Twitter cargados de ironía:

Cuidado, no os pongáis ropa amarilla, atráe a gente sin vida. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 10 de febrero de 2018

La balleta amarilla puedo utilizarla? pic.twitter.com/2nxPgSlHd4 — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 10 de febrero de 2018

Sin embargo no es la primera vez que el tema del independentismo catalán afecta a los concursantes de Operación Triunfo, ya que Alfred, representante de España en Eurovisión, tuvo que desmentir hace pocos días su vínculo con la independencia por una foto de hace cuatro años: "Voy a ser muy claro y no lo voy a repetir porque lo mío es la música, no la política. Esa foto es de 2014, y salgo el día de la Diada celebrando con el resto de la gente de Cataluña, de Barcelona. Hay banderas independentistas, no independentistas... Yo nunca me he proclamado independentista y no tengo nada que decir al respecto, disfruto de la fiesta de Cataluña como todos los demás".