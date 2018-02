La actriz Beatriz Rico confiesa su adicción «Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina. Fin del infierno» ha escrito en Twitter LA VERDAD Jueves, 15 febrero 2018, 13:34

Beatriz Rico, la cantante asturiana, ha causado furor en las redes sociales por unos tweets en los que confesaba su adicción. Desde hace años, la actriz se ha mostrado obsesionada por el gimnasio, donde durante cada día se machacaba con unos entrenamientos y hasta consumía suplementos alimenticios para que le ayudaran a obtener mejores resultados.

Sin embargo, hace unos días Beatriz Rico decidía confesar a través de Twitter su adicción a la creatina, en donde aseguraba que iba a poner fin a estas prácticas con las que más que enganchadas a ellas, estaba enganchada a los resultados.

"Hoy ha sido mi último día de adicta a la creatina. Fin del infierno" declaraba en la red social, haciendo hincapié en la obsesión que ha sufrido durante los últimos meses para no verse gorda y tener un cuerpo con el que nunca llegaba a estar conforme.

"Quiero mi músculo natural, bonito. Quiero volver a comer con naturalidad. Men sana in corpore sano. Pero de verdad. En serio: no toméis mierdas. Siempre pasan factura" escribía la actriz. Sin embargo, este hilo de mensajes ha llamado la atención de muchas personas que aseguran que no es posible estar enganchado a la creatina.

Esto es lo que sale en una simple búsqueda de “creatina engorda”, luego tan confundida no estoy. Una chica, al ver su tripa aumentar, habla de “morir al instante”. Y la puedo llegar a entender (la “pedrada”). No quiero sentar cátedra, sólo cuento mi experiencia 👍 pic.twitter.com/vbQya2IyNZ — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 13 de febrero de 2018

Finalmente, la brutal repercusión y las criticas hacia su confesión han obligado a Beatriz Rico a borrar los mensajes de Twitter, donde acababa diciendo “madre mía, la que se ha liado. Calladita igual estaba más guapa”.