Los actores de UPA Dance que ahora se han hecho novios Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz han decidido darse una nueva oportunidad LA VERDAD Lunes, 12 febrero 2018, 13:18

Hace más de una década que los actores Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz protagonizaban una de las series más recordadas de Antena 3. Fue durante la emisión de UPA Dance (Un paso adelante) cuando ambos personajes comenzaron una relación que tras dos años de romance, de 2002 a 2004, decidirían terminar. No obstante, pese a la ruptura, los actores entablaron una gran amistad que en ningún momento afectó al transcurso de la serie.

Sin embargo, hace poco más de un año Miguel Ángel Muñoz hizo una declaración a Mónica Cruz a través de Instagram justo el día de su cumpleaños, unas palabras que han podido acercar de nuevo a los dos actores: "Si en otra vida me toca ser mujer, me gustaría ser como tú a los 40, @monicacruzoficial. Bueno, también a los 24 cuando te conocí o en cualquier edad porque siempre has sido una mujer 10. Muchas, pero que muchas felicidades. Una pena no poder acompañarte esta noche"

Así, según publicaba la revista Corazon TVE, la pareja ha decidido retomar la relación que dejaron hace 14 años y volver a darse una nueva oportunidad. Además, los actores ya llevarían seis meses en esta nueva etapa aunque en la última gala de los Goya los hayamos visto por separado.