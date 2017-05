Palomas mensajeras para traficar con drogas

Aunque no es el primer caso que se conoce, nunca se habían visto imágenes de métodos tan sofisticados como los que han usado los traficantes de drogas para transportar estupefacientes de Kuwait a Iraq camuflados en una paloma. No es ya sólo el uso del ave, mensajera por tradición, como método para transportar el paquete, es que además la paloma llevaba pegada una pequeña mochila pintada para camuflarse con las plumas de su espalda, en cuyo interior la policía ha encontrado nada menos que 178 pastillas.

Las imágenes han sido difundidas por el medio de comunicación Al Arabiya y están siendo 'retuiteadas' por personas de todo el mundo. Desde luego el método es ingenioso y difícil de combatir por los agentes de seguridad. Además no es la primera vez que se conoce un caso similar, en 2016 ya se interceptó a una paloma con droga sobrevolando los muros de una prisión de Costa Rica. Aunque en este caso los policías sospecharon en cuanto vieron a un montón de presos en el patio atentos a los movimientos de una paloma y tampoco llegó a su destino.

