Juego de Tronos: Muere 'Fantasma', el perro que interpretaba al mejor amigo de Jon Nieve

George R.R. Martin anunció el pasado domingo que 'Fantasma', el lobo siberiano que aparece en 'Juego de tronos' y que acompaña a Jon Nieve, había muerto. Según informa la Cadena SER, el perro había sido adoptado por el autor de la saga de libros y su mujer y convivía junto a otros miembros de su manada.

'Fantasma' aparecerá en la séptima temporada de Juego de Tronos, que se estrenará el próximo mes de julio, pero será la última en la que se le pueda ver. El perro de Jon Nieve era de los pocos de la familia que seguían junto a su dueño. Apareció por primera vez en los primeros capítulos de la serie, cuando los hermanos Stark se encontraron a una camada de lobos y cada uno se quedó un ejemplar.

George R.R. Martin dio la noticia en Twitter: «En memoria del 'Fantasma' de la vida real. Falleció esta semana y lo echaremos de menos, D.E.P». El lobo y algunos miembros de su manada fue rescatado en Iowa, en 2012, por la reserva Wild Spirit Wolf Sanctuay, de Nuevo México, donde permanecieron un tiempo hasta que el escritor los adoptó.

La reserva había puesto los originales nombres a los lobos y Martin decidió comprar los derechos para poder usarlos en su obra, para nombrar a algunos personajes.

In loving memory of the real life Ghost from the Wild Spirit Wolf Sanctuary. He passed this week & he will be missed. R.I.P pic.twitter.com/FHGRpagEiC