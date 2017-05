Ya está aquí el tráiler de la séptima temporada de Juego de Tronos

El vídeo pillaba a casi todo el mundo por sorpresa ayer. Invadía su muro de Facebook, su 'timeline' de Twitter... o se le comunicaba con muchas exclamaciones por Whatsapp que «¡han sacado el tráiler de la séptima temporada de Juego de Tronos!». Y es que este año parece que todos los aficionados a la pequeña pantalla están deseando que llegue el verano. Tengan o no vacaciones, vayan o no a la playa o se vayan o no de viaje hay una fecha que cualquier buen aficionado a las series tiene marcada en el calendario: el 16 de julio.

O 17, según se mire, y es que será en la madrugada del domingo al lunes cuando podremos disfrutar de todo el esplendor del invierno (valga la contradicción) en Movistar + y HBO. El tráiler es el más largo y completo hasta la fecha desvelado por la cadena norteamericana y si algún aficionado a la saga no tenía los dientes largos, algo poco probable, desde luego ahora debería tenerlos.

Y es que durante el pequeño aperitivo ya podemos ver al ejercito Lannister organizándose para luchar, a Daenerys tocando el suelo de la playa al desembarcar en los 7 reinos, los salvajes huyendo de un terror desconocido (se asume que los caminantes blancos), los inmaculados luchando contra lo que parece el ejército de los Lannister, los dothrakis también luchando...en resumen: «La Gran Guerra está aquí».

Para esta séptima temporada, España ha vuelto a ser uno de los países escogidos para grabar algunas escenas de la serie. Entre las localizaciones donde se ha rodado están Sevilla, Cáceres, Bermeo o Zumaia.